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В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
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21:43 12.05.2024 (обновлено: 22:33 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/peskov-1945461954.html
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, здесь изменений не предусматривается, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:43
2024-05-12T22:33
дмитрий песков
политика
россия
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, здесь изменений не предусматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изменений пока не предусматривается", - добавил он.Песков сказал журналистам, что в том, что касается военной составляющей, нынешняя система координат не меняется."Военная составляющая была прерогативой начальника Генштаба. Он продолжит", - пояснил Песков журналистам.Глава государства Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщалось ранее в Telegram-канале Совета Федерации.
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945462351.html
https://ria.ru/20240512/peskov-1945462558.html
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дмитрий песков, политика, россия, валерий герасимов, владимир путин, совет федерации рф
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков

Песков: в деятельности начальника генштаба изменений пока не будет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, здесь изменений не предусматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Изменений пока не предусматривается", - добавил он.
Николай Патрушев
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков
Вчера, 21:47
Песков сказал журналистам, что в том, что касается военной составляющей, нынешняя система координат не меняется.
"Военная составляющая была прерогативой начальника Генштаба. Он продолжит", - пояснил Песков журналистам.
Глава государства Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщалось ранее в Telegram-канале Совета Федерации.
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны
Вчера, 21:49
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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