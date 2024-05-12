https://ria.ru/20240512/peskov-1945461954.html
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, здесь изменений не предусматривается, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:43
2024-05-12T21:43
2024-05-12T22:33
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, здесь изменений не предусматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изменений пока не предусматривается", - добавил он.Песков сказал журналистам, что в том, что касается военной составляющей, нынешняя система координат не меняется."Военная составляющая была прерогативой начальника Генштаба. Он продолжит", - пояснил Песков журналистам.Глава государства Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщалось ранее в Telegram-канале Совета Федерации.
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945462351.html
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дмитрий песков, политика, россия, валерий герасимов, владимир путин, совет федерации рф
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков
Песков: в деятельности начальника генштаба изменений пока не будет