Эксперт оценил вклад Патрушева в укрепление основ государства
Коротченко: Патрушев внес огромный вклад в укрепление основ государства
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Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Николай Патрушев в должности секретаря Совета безопасности России внес огромный вклад в укрепление основ российского государства, а опыт, полученный при работе министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сменяющим Патрушева, будет необходим для обеспечения работы аппарата Совбеза в нынешних условиях, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
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"Необходимо подчеркнуть тот поистине огромный вклад, который Николай Платонович Патрушев внес в укрепление фундамента российского государства – и на посту директора Федеральной службы безопасности, и затем в должности секретаря Совета безопасности России. Бесспорно, выдающийся государственник, политический и военный деятель современности, очень эффективный руководитель одной из ведущих спецслужб мира - все это в его послужном списке", - сказал Коротченко РИА Новости.
Президент России Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Будем рассчитывать, что его опыт и знания будут востребованы на том новом посту, который ему предстоит занять", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности по должности обеспечивает оперативную работу Совбеза, напомнил собеседник агентства. "И Николай Патрушев сделал все для того, чтобы Совет безопасности России стал поистине стратегическим штабом нашего государства", - подчеркнул Коротченко.
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"Сергей Шойгу назначен на должен секретаря Совбеза. Это новая ступень в его государственной карьере. С учетом опыта руководства Вооруженными силами, особенно в специальной военной операции, очевидно, что его знания будут необходимы для работы аппарата Совета безопасности в нынешних условиях", - отметил собеседник агентства.
Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года. Генерал армии, Герой России Сергей Шойгу работал министром обороны РФ с 6 ноября 2012 года.