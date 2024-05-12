https://ria.ru/20240512/miting-1945451855.html

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 12.05.2024

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

Очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T20:07

2024-05-12T20:07

2024-05-12T20:10

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армения

ереван

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном стартовал в Ереване передаёт корреспондент РИА Новости. К протестующим присоединились участники молодёжного шествия, стартовавшего от здания института древних рукописей "Матенадаран". Митинг начался с исполнения гимна Армении и молитвы. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240510/aktsii-1945163651.html

https://ria.ru/20240510/armeniya-1945071463.html

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Митинг в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном стартовал в Ереване передаёт корреспондент РИА Новости. 2024-05-12T20:07 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, евросоюз