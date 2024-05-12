https://ria.ru/20240512/miting-1945451855.html
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 12.05.2024
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T20:07
2024-05-12T20:07
2024-05-12T20:10
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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном стартовал в Ереване передаёт корреспондент РИА Новости. К протестующим присоединились участники молодёжного шествия, стартовавшего от здания института древних рукописей "Матенадаран". Митинг начался с исполнения гимна Армении и молитвы. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240510/aktsii-1945163651.html
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Митинг в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном стартовал в Ереване передаёт корреспондент РИА Новости.
2024-05-12T20:07
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РИА Новости
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Евросоюз
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался очередной многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна