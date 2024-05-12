https://ria.ru/20240512/lints-1945460134.html

Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента

Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента

Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Линеца на должность главы управления спецпрограмм президента, сообщается в Telegram-канале Совета РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:29

2024-05-12T21:29

2024-05-12T22:04

политика

россия

линц

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Линеца на должность главы управления спецпрограмм президента, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность начальника главного управления специальных программ президента – Линец Александр Леонидович", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html

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политика, россия, линц, владимир путин, совет федерации рф