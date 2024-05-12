https://ria.ru/20240512/lints-1945460134.html
Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента
Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента
Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Линеца на должность главы управления спецпрограмм президента, сообщается в Telegram-канале Совета РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:29
2024-05-12T21:29
2024-05-12T22:04
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Линеца на должность главы управления спецпрограмм президента, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность начальника главного управления специальных программ президента – Линец Александр Леонидович", - говорится в сообщении.
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политика, россия, линц, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Линц, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента
Путин предложил Линеца на пост главы управления спецпрограмм президента