https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html

Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории

Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории - РИА Новости, 12.05.2024

Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории

Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для 5-9... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:32

2024-05-12T15:32

2024-05-12T15:32

общество

россия

сергей кравцов

госдума рф

история

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для 5-9 классов, ожидается, что учебник будет готов к началу нового учебного года. "Идет конкурс на создание учебника, как мы и говорили, для 5-9 классов, мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5-9 классов", - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме РФ. Он также отметил, что идет подготовка по созданию единого учебника по обществознанию.

https://ria.ru/20231010/uchebniki-1901649818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, история