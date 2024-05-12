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Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории - РИА Новости, 12.05.2024
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15:32 12.05.2024
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Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории - РИА Новости, 12.05.2024
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории
Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для 5-9... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:32
2024-05-12T15:32
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
история
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для 5-9 классов, ожидается, что учебник будет готов к началу нового учебного года. "Идет конкурс на создание учебника, как мы и говорили, для 5-9 классов, мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5-9 классов", - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме РФ. Он также отметил, что идет подготовка по созданию единого учебника по обществознанию.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, история
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, история
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории

Кравцов рассказал о конкурсе на создание учебника по истории для 5-9 классов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для 5-9 классов, ожидается, что учебник будет готов к началу нового учебного года.
"Идет конкурс на создание учебника, как мы и говорили, для 5-9 классов, мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5-9 классов", - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме РФ.
Он также отметил, что идет подготовка по созданию единого учебника по обществознанию.
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