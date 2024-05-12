https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945388843.html

В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра

В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра

Комитет Госдумы по просвещению единогласно рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:04

2024-05-12T14:04

2024-05-12T16:02

политика

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению единогласно рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщила РИА Новости пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ. Позднее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил журналистам, что фракция будет голосовать против кандидатуры Кравцова.

https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945367265.html

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Дарья Буймова

политика, россия, сергей кравцов, госдума рф, михаил мишустин, сергей миронов