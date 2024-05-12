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В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
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14:04 12.05.2024 (обновлено: 16:02 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945388843.html
В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра
В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра
Комитет Госдумы по просвещению единогласно рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:04
2024-05-12T16:02
политика
россия
сергей кравцов
госдума рф
михаил мишустин
сергей миронов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению единогласно рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщила РИА Новости пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ. Позднее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил журналистам, что фракция будет голосовать против кандидатуры Кравцова.
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политика, россия, сергей кравцов, госдума рф, михаил мишустин, сергей миронов
Политика, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Сергей Миронов
В Госдуме рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра

В Думе рекомендовали утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра просвещения

© РИА Новости / Нина ЗотинаСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению единогласно рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщила РИА Новости пресс-служба комитета.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ.
Позднее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил журналистам, что фракция будет голосовать против кандидатуры Кравцова.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения
Вчера, 12:23
 
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