https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945367265.html
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения - РИА Новости, 12.05.2024
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения
В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:23
2024-05-12T12:23
2024-05-12T13:01
сергей кравцов
общество
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании подразделения по кадрам в сфере образования в составе министерства, заявил Кравцов."Я принял решение, что в случае, уважаемые коллеги, одобрения вами на заседании Государственной Думы 14 мая, будет принято решение о создании отдельного структурного подразделения в Министерстве просвещения именно по кадрам, кадровым потребностям в сфере образования, решению кадрового вопроса", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье."Ещё из таких стратегических задач - это дошкольное образование… Мною принято решение о создании тоже отдельного структурного подразделения, которое непосредственно будет заниматься дошкольным образованием", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье.
https://ria.ru/20240425/putin-1942293194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, общество, госдума рф
Сергей Кравцов, Общество, Госдума РФ
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения
Кравцов: в Минпросвещения может появиться подразделение по кадрам