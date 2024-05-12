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Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения - РИА Новости, 12.05.2024
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12:23 12.05.2024 (обновлено: 13:01 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945367265.html
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения - РИА Новости, 12.05.2024
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения
В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:23
2024-05-12T13:01
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании подразделения по кадрам в сфере образования в составе министерства, заявил Кравцов."Я принял решение, что в случае, уважаемые коллеги, одобрения вами на заседании Государственной Думы 14 мая, будет принято решение о создании отдельного структурного подразделения в Министерстве просвещения именно по кадрам, кадровым потребностям в сфере образования, решению кадрового вопроса", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье."Ещё из таких стратегических задач - это дошкольное образование… Мною принято решение о создании тоже отдельного структурного подразделения, которое непосредственно будет заниматься дошкольным образованием", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье.
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сергей кравцов, общество, госдума рф
Сергей Кравцов, Общество, Госдума РФ
Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения

Кравцов: в Минпросвещения может появиться подразделение по кадрам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании подразделения по кадрам в сфере образования в составе министерства, заявил Кравцов.
"Я принял решение, что в случае, уважаемые коллеги, одобрения вами на заседании Государственной Думы 14 мая, будет принято решение о создании отдельного структурного подразделения в Министерстве просвещения именно по кадрам, кадровым потребностям в сфере образования, решению кадрового вопроса", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье.
"Ещё из таких стратегических задач - это дошкольное образование… Мною принято решение о создании тоже отдельного структурного подразделения, которое непосредственно будет заниматься дошкольным образованием", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье.
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