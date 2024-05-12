https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945367265.html

Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения

Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения - РИА Новости, 12.05.2024

Кравцов анонсировал создание новых подразделений в Минпросвещения

В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:23

2024-05-12T12:23

2024-05-12T13:01

сергей кравцов

общество

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В случае одобрения кандидатуры исполняющего обязанности министра просвещения Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения будет принято решение о создании подразделения по кадрам в сфере образования в составе министерства, заявил Кравцов."Я принял решение, что в случае, уважаемые коллеги, одобрения вами на заседании Государственной Думы 14 мая, будет принято решение о создании отдельного структурного подразделения в Министерстве просвещения именно по кадрам, кадровым потребностям в сфере образования, решению кадрового вопроса", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье."Ещё из таких стратегических задач - это дошкольное образование… Мною принято решение о создании тоже отдельного структурного подразделения, которое непосредственно будет заниматься дошкольным образованием", - сказал Кравцов на заседании комитета ГД по просвещению в воскресенье.

https://ria.ru/20240425/putin-1942293194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кравцов, общество, госдума рф