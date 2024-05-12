https://ria.ru/20240512/kovalchuk-1945459434.html

Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты

Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты

Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:22

2024-05-12T21:22

2024-05-12T21:38

политика

россия

борис ковальчук

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html

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политика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф, владимир путин