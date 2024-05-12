https://ria.ru/20240512/kovalchuk-1945459434.html
Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты
Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты
Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:22
2024-05-12T21:22
2024-05-12T21:38
политика
россия
борис ковальчук
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html
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политика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин предложил назначить Ковальчука на пост председателя Счетной палаты
Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на пост председателя Счетной палаты