Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД
Вице-спикер ГД: все комитеты поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина
Холл в здании Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
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"Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — подчеркнул он.
Жуков добавил, что заседания во всех 18 комитетах Госдумы закончились. По его словам, кандидаты проявили абсолютную компетентность, а также ясное и четкое понимание того, чем они будут заниматься на новых должностях.
Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
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Ниже приведен список кандидатов на должности вице-премьеров:
- Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Комитеты также одобрили следующих кандидатов на посты министров:
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
Как предполагается, свои посты сохранят:
- глава Минтруда Антон Котяков;
- глава Минприроды Александр Козлов;
- глава Минпросвещения Сергей Кравцов;
- министр культуры Ольга Любимова;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минфина Антон Силуанов;
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- глава Минстроя Ирек Файзуллин;
- глава Минобрнауки Валерий Фальков;
- глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;
- глава Минцифры Максут Шадаев.
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