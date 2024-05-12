https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html

Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД

Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД - РИА Новости, 12.05.2024

Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД

Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:03

2024-05-12T17:03

2024-05-12T19:55

политика

госдума рф

александр жуков

россия

денис мантуров

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков."Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — подчеркнул он.Жуков добавил, что заседания во всех 18 комитетах Госдумы закончились. По его словам, кандидаты проявили абсолютную компетентность, а также ясное и четкое понимание того, чем они будут заниматься на новых должностях. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.Ниже приведен список кандидатов на должности вице-премьеров:Комитеты также одобрили следующих кандидатов на посты министров:Как предполагается, свои посты сохранят:В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945246171.html

https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351103.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945085752.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, госдума рф, александр жуков, россия, денис мантуров, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)