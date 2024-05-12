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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД - РИА Новости, 12.05.2024
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17:03 12.05.2024 (обновлено: 19:55 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД - РИА Новости, 12.05.2024
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД
Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:03
2024-05-12T19:55
политика
госдума рф
александр жуков
россия
денис мантуров
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.&quot;Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов&quot;, — подчеркнул он.Жуков добавил, что заседания во всех 18 комитетах Госдумы закончились. По его словам, кандидаты проявили абсолютную компетентность, а также ясное и четкое понимание того, чем они будут заниматься на новых должностях. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.Ниже приведен список кандидатов на должности вице-премьеров:Комитеты также одобрили следующих кандидатов на посты министров:Как предполагается, свои посты сохранят:В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
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политика, госдума рф, александр жуков, россия, денис мантуров, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Политика, Госдума РФ, Александр Жуков, Россия, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД

Вице-спикер ГД: все комитеты поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХолл в здании Государственной думы РФ
Холл в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
«

"Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — подчеркнул он.

Жуков добавил, что заседания во всех 18 комитетах Госдумы закончились. По его словам, кандидаты проявили абсолютную компетентность, а также ясное и четкое понимание того, чем они будут заниматься на новых должностях.
Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
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Ниже приведен список кандидатов на должности вице-премьеров:
  • Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
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В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
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ПолитикаГосдума РФАлександр ЖуковРоссияДенис МантуровМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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