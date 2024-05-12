https://ria.ru/20240512/kochnev-1945459501.html
Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны
Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны
Президент России Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны, сообщается в Telegram-канале Совета... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:23
2024-05-12T21:23
2024-05-12T21:39
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... – на должность директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович", - говорится в сообщении.
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совет федерации рф, политика, россия, владимир путин
Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны
Путин предложил назначить Кочнева на пост директора федеральной службы охраны