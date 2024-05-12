https://ria.ru/20240512/kochnev-1945459501.html

Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны

Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны

Президент России Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны, сообщается в Telegram-канале Совета... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:23

2024-05-12T21:23

2024-05-12T21:39

совет федерации рф

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... – на должность директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html

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совет федерации рф, политика, россия, владимир путин