https://ria.ru/20240512/erdogan-1945316515.html

Эрдоган объяснил отмену визита в США

Эрдоган объяснил отмену визита в США - РИА Новости, 12.05.2024

Эрдоган объяснил отмену визита в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T00:19

2024-05-12T00:19

2024-05-12T02:06

в мире

турция

сша

греция

реджеп тайип эрдоган

джо байден

кириакос мицотакис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg

АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон.Президент Турции письменно ответил на вопросы газеты накануне визита премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару.Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, "удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках", сообщал МИД Турции. Отмена визита широко обсуждалась в греческой прессе, и газета поинтересовалась причинами переноса поездки."Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время", — сказал Эрдоган. По его словам, сейчас обсуждается подходящая дата. На вопрос, считает ли он, что США должны играть посредническую роль в турецко-греческих отношениях, Эрдоган ответил, что Турция выступает за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией."Мы считаем, что подходы, которые сохраняют дистанцию, соответствующую праву альянса, и создают основу для конструктивного диалога, будут полезными. Кроме того, у нас есть прямые контакты с Грецией без посредников. Сохранение и развитие этих контактов будет способствовать более позитивному развитию наших отношений", - сказал президент Турции.

https://ria.ru/20240424/vizit-1941919998.html

https://ria.ru/20240506/peregovory-1944257042.html

https://ria.ru/20240405/erdogan-1937964214.html

турция

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, греция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, кириакос мицотакис