https://ria.ru/20240512/erdogan-1945316515.html
Эрдоган объяснил отмену визита в США
Эрдоган объяснил отмену визита в США - РИА Новости, 12.05.2024
Эрдоган объяснил отмену визита в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:19
2024-05-12T00:19
2024-05-12T02:06
в мире
турция
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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон.Президент Турции письменно ответил на вопросы газеты накануне визита премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару.Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, "удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках", сообщал МИД Турции. Отмена визита широко обсуждалась в греческой прессе, и газета поинтересовалась причинами переноса поездки."Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время", — сказал Эрдоган. По его словам, сейчас обсуждается подходящая дата. На вопрос, считает ли он, что США должны играть посредническую роль в турецко-греческих отношениях, Эрдоган ответил, что Турция выступает за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией."Мы считаем, что подходы, которые сохраняют дистанцию, соответствующую праву альянса, и создают основу для конструктивного диалога, будут полезными. Кроме того, у нас есть прямые контакты с Грецией без посредников. Сохранение и развитие этих контактов будет способствовать более позитивному развитию наших отношений", - сказал президент Турции.
https://ria.ru/20240424/vizit-1941919998.html
https://ria.ru/20240506/peregovory-1944257042.html
https://ria.ru/20240405/erdogan-1937964214.html
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в мире, турция, сша, греция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, кириакос мицотакис
В мире, Турция, США, Греция, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Кириакос Мицотакис
Эрдоган объяснил отмену визита в США
Эрдоган объяснил отмену визита в США и встречи с Байденом плотным графиком
АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини
" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон.
Президент Турции письменно ответил на вопросы газеты накануне визита премьера Греции Кириакоса Мицотакиса
в Анкару
.
Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, "удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках", сообщал МИД Турции.
Отмена визита широко обсуждалась в греческой прессе, и газета поинтересовалась причинами переноса поездки.
"Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время", — сказал Эрдоган.
По его словам, сейчас обсуждается подходящая дата.
На вопрос, считает ли он, что США должны играть посредническую роль в турецко-греческих отношениях, Эрдоган ответил, что Турция выступает за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией.
"Мы считаем, что подходы, которые сохраняют дистанцию, соответствующую праву альянса, и создают основу для конструктивного диалога, будут полезными. Кроме того, у нас есть прямые контакты с Грецией без посредников. Сохранение и развитие этих контактов будет способствовать более позитивному развитию наших отношений", - сказал президент Турции.