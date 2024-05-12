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Капитализация Saudi Aramco превысила национальный ВВП - РИА Новости, 12.05.2024
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09:37 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/ekonomika-1945344815.html
Капитализация Saudi Aramco превысила национальный ВВП
Капитализация Saudi Aramco превысила национальный ВВП - РИА Новости, 12.05.2024
Капитализация Saudi Aramco превысила национальный ВВП
Компании с самой высокой капитализацией по отношению к национальному ВВП работают в Саудовской Аравии, Южной Корее и Аргентине, а саудовская нефтегазовая Saudi... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:37
2024-05-12T09:37
саудовская аравия
южная корея
аргентина
saudi aramco
большая двадцатка
samsung
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компании с самой высокой капитализацией по отношению к национальному ВВП работают в Саудовской Аравии, Южной Корее и Аргентине, а саудовская нефтегазовая Saudi Aramco - единственная компания из стран "Большой двадцатки" (G20), показатель которой даже превышает ВВП страны, подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных. Так, на начало текущей недели капитализация Saudi Aramco в 1,7 раза превысила ВВП Саудовской Аравии, составив 1,933 триллиона долларов. Ближайшие "преследователи" в лице корейской Samsung (379,9 миллиарда долларов) и аргентинского торгового гиганта MercadoLibre (82,7 миллиарда долларов) могут только мечтать о подобных масштабах бизнеса - капитализация первой составляет 22% от ВВП Южной Кореи, а второй - 14% от ВВП Аргентины. В пятерку лидеров по уровню капитализации также вошли французская Moët Hennessy Louis Vuitton (13% от ВВП Франции, или 419,4 миллиарда долларов), американская Microsoft (11% ВВП США, или 3,022 триллиона долларов) и технологический гигант из ЮАР Naspers (10%, или 36,2 миллиарда долларов). Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Group "стоит" 8% ВВП Австралии, или 142,4 миллиарда долларов, такой же показатель у японской Toyota (315,2 миллиарда долларов). Чуть меньше (7%) у британской AstraZeneca (236,8 миллиарда долларов). По 6% - у канадского банка Royal Bank of Canada (143,2 миллиарда долларов) и индийского конгломерата Reliance Industries (231,1 миллиарда долларов). Крупнейший бизнес остальных стран "двадцатки" не смог преодолеть 5-процентного барьера. Такое соотношение капитализации и ВВП у индонезийской кредитной организации Bank Central Asia (75,4 миллиарда долларов), немецкой технологической компании SAP (214,1 миллиарда долларов) и бразильского нефтяного гиганта Petrobras (108 миллиардов долларов). По 4% национального ВВП составляет капитализация еще двух кредитных организаций - турецкого банка QNB Finansbank (42,5 миллиарда долларов) и российского Сбербанка (72,3 миллиарда долларов). У итальянского автомобильного гиганта Ferrari (77,5 миллиарда долларов) и мексиканского ритейлера Walmex (66,8 миллиарда долларов) - по 3%. И 2% - у китайского технологического гиганта Tencent (444 миллиарда долларов). За пределами "Большой двадцатки" еще у одной страны ВВП меньше, чем капитализация ее крупнейшей компании - речь о медицинском гиганте из Дании Novo Nordisk. Капитализация компании составляет 567,56 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше ВВП страны.
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саудовская аравия, южная корея, аргентина, saudi aramco, большая двадцатка, samsung, toyota corolla, в мире
Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Saudi Aramco, Большая двадцатка, Samsung, Toyota Corolla, В мире
Капитализация Saudi Aramco превысила национальный ВВП

Saudi Aramco стала единственной компанией в G20 с капитализацией выше ВВП страны

© AP Photo / BRUCE STANLEYПредприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / BRUCE STANLEY
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компании с самой высокой капитализацией по отношению к национальному ВВП работают в Саудовской Аравии, Южной Корее и Аргентине, а саудовская нефтегазовая Saudi Aramco - единственная компания из стран "Большой двадцатки" (G20), показатель которой даже превышает ВВП страны, подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных.
Так, на начало текущей недели капитализация Saudi Aramco в 1,7 раза превысила ВВП Саудовской Аравии, составив 1,933 триллиона долларов. Ближайшие "преследователи" в лице корейской Samsung (379,9 миллиарда долларов) и аргентинского торгового гиганта MercadoLibre (82,7 миллиарда долларов) могут только мечтать о подобных масштабах бизнеса - капитализация первой составляет 22% от ВВП Южной Кореи, а второй - 14% от ВВП Аргентины.
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В пятерку лидеров по уровню капитализации также вошли французская Moët Hennessy Louis Vuitton (13% от ВВП Франции, или 419,4 миллиарда долларов), американская Microsoft (11% ВВП США, или 3,022 триллиона долларов) и технологический гигант из ЮАР Naspers (10%, или 36,2 миллиарда долларов).
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Group "стоит" 8% ВВП Австралии, или 142,4 миллиарда долларов, такой же показатель у японской Toyota (315,2 миллиарда долларов). Чуть меньше (7%) у британской AstraZeneca (236,8 миллиарда долларов). По 6% - у канадского банка Royal Bank of Canada (143,2 миллиарда долларов) и индийского конгломерата Reliance Industries (231,1 миллиарда долларов).
Крупнейший бизнес остальных стран "двадцатки" не смог преодолеть 5-процентного барьера. Такое соотношение капитализации и ВВП у индонезийской кредитной организации Bank Central Asia (75,4 миллиарда долларов), немецкой технологической компании SAP (214,1 миллиарда долларов) и бразильского нефтяного гиганта Petrobras (108 миллиардов долларов).
По 4% национального ВВП составляет капитализация еще двух кредитных организаций - турецкого банка QNB Finansbank (42,5 миллиарда долларов) и российского Сбербанка (72,3 миллиарда долларов). У итальянского автомобильного гиганта Ferrari (77,5 миллиарда долларов) и мексиканского ритейлера Walmex (66,8 миллиарда долларов) - по 3%. И 2% - у китайского технологического гиганта Tencent (444 миллиарда долларов).
За пределами "Большой двадцатки" еще у одной страны ВВП меньше, чем капитализация ее крупнейшей компании - речь о медицинском гиганте из Дании Novo Nordisk. Капитализация компании составляет 567,56 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше ВВП страны.
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Саудовская АравияЮжная КореяАргентинаSaudi AramcoБольшая двадцаткаSamsungToyota CorollaВ мире
 
 
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