https://ria.ru/20240512/chuychenko-1945458846.html

Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста

Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Константина Чуйченко главой Минюста, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:19

2024-05-12T21:19

2024-05-12T21:37

политика

россия

константин чуйченко

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Константина Чуйченко главой Минюста, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/zolotov-1945459611.html

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политика, россия, константин чуйченко, совет федерации рф, владимир путин