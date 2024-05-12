https://ria.ru/20240512/chuychenko-1945458846.html
Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста
Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Константина Чуйченко главой Минюста, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:19
2024-05-12T21:19
2024-05-12T21:37
политика
россия
константин чуйченко
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Константина Чуйченко главой Минюста, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич", - говорится в сообщении.
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политика, россия, константин чуйченко, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Константин Чуйченко, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин предложил переназначить Чуйченко главой Минюста
Путин предложил переназначить Константина Чуйченко главой Минюста