https://ria.ru/20240512/bortnikov-1945459327.html
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:22
2024-05-12T21:22
2024-05-12T22:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
политика
россия
александр бортников
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, политика, россия, александр бортников, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Александр Бортников, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ
Путин предложил переназначить Бортникова на должность директора ФСБ