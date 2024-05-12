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Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ - РИА Новости, 12.05.2024
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21:22 12.05.2024 (обновлено: 22:01 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/bortnikov-1945459327.html
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:22
2024-05-12T22:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
политика
россия
александр бортников
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, политика, россия, александр бортников, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Александр Бортников, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ

Путин предложил переназначить Бортникова на должность директора ФСБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Бортников
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФПолитикаРоссияАлександр БортниковВладимир ПутинНазначение нового состава правительства России
 
 
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