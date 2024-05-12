https://ria.ru/20240512/belousov-1945462136.html

Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России

Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России - РИА Новости, 12.05.2024

Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:44

2024-05-12T21:44

2024-05-12T23:08

россия

политика

дмитрий песков

совет федерации рф

андрей белоусов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он представлен в Совет Федерации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

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россия, политика, дмитрий песков, совет федерации рф, андрей белоусов