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Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России - РИА Новости, 12.05.2024
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21:44 12.05.2024 (обновлено: 23:08 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belousov-1945462136.html
Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России
Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России - РИА Новости, 12.05.2024
Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России
Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:44
2024-05-12T23:08
россия
политика
дмитрий песков
совет федерации рф
андрей белоусов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он представлен в Совет Федерации", - сказал Песков.
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россия, политика, дмитрий песков, совет федерации рф, андрей белоусов
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Андрей Белоусов
Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России

Песков: Белоусова представили кандидатом на пост министра обороны России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Он представлен в Совет Федерации", - сказал Песков.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
Вчера, 21:43
 
РоссияПолитикаДмитрий ПесковСовет Федерации РФАндрей Белоусов
 
 
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