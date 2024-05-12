https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

Биография Андрея Белоусова

Андрей Белоусов: биография, карьера, достижения и награды, фото и семья

Биография Андрея Белоусова

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. Его мать — Алиса Павловна — была радиохимиком,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-12T21:43

2024-05-12T21:43

2024-05-13T00:03

справки

москва

андрей белоусов

россия

ссср

российская академия наук

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg

БиографияАндрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. Его мать — Алиса Павловна — была радиохимиком, занималась химией редких элементов.ОбразованиеВ 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (2006).Научная деятельностьC 1981 года по 1986 год работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института АН СССР.В 1986 году перешел на работу в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (с 1991 года – Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН), в 1991-2006 годах – заведующий лабораторией института, старший научный сотрудник.Одновременно в 2000-2006 годах – генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.В 2000-2006 годах был внештатным советником председателя правительства РФ.КарьераС 2006 года – на государственной службе.Замминистра экономического развития и торговлиВ 2006-2008 годах занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли РФ, заместителя министра экономического развития РФ.Директор департамента экономики и финансов правительстваВ 2008-2012 годах Белоусов руководил департаментом экономики и финансов правительства РФ.Министр экономического развитияВ 2012-2013 годах Белоусов занимал пост министра экономического развития Российской Федерации.Помощник президента24 июня 2013 года Белоусов был назначен помощником президента РФ.13 июня 2018 года переназначен в должности.Первый заместитель председателя правительства21 января 2020 года Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства РФ.Председатель Совета директоров ОАО "РЖД".СемьяБелоусов женат, у него есть сын Павел, который окончил МГТУ имени Баумана. Младший брат Дмитрий — ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).НаградыДействительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011).Заслуженный экономист Российской Федерации (2007).Награжден орденом Почета (2009).Имеет Благодарность президента России (2005).Автор книги "Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию" (2006). ЦитатыО месте российской экономики в мире:"К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертной экономикой в мире, опередив Японию"О суверенитете:"Россия — одна из стран мира, которая сохранила суверенитет и способность реализовывать свои национальные цели и национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами"О взносах крупного бизнеса в бюджет:"Я вам открою большую тайну: идея этого налога - windfall tax (единовременный взнос в бюджет — Прим. ред.) про 300 миллиардов — принадлежит бизнесу, а не государству. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим"О возрождении России:"Россия к 2007–2008 году восстановила свои экономические позиции. Это дало возможность России заявить о своем суверенитете. Начиная с 2007–2008 года Россия стала заявлять о своих национальных интересах в мире. В феврале 2007 года в Мюнхене Владимир Владимирович Путин впервые сказал, что однополярный мир — это иллюзия, он уходит в прошлое, и заявил о национальных интересах. Весь второй период, начиная с 2008 по 2021 год, было нарастающее давление Запада на Россию в ответ на заявление России о своём суверенитете во внешнем мире. На этом фоне нужно было решать внутренние задачи. Это возврат социального долга, задача перестройки экономики в связи с начавшимся давлением Запада, снижение инфляции до однозначных темпов. Нам нужно было постепенно перейти от экспортно-сырьевой модели к модели опоры на внутренний спрос"СанкцииС 2022 года находится под санкциями стран Евросоюза и США из-за российской специальной операции на Украине.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20240227/belousov-1929780342.html

https://ria.ru/20240227/belousov-1929785245.html

https://ria.ru/20231105/vvp-1907601074.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

москва

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, андрей белоусов, россия, ссср, российская академия наук, ржд