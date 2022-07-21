22:34 21.07.2022 (обновлено: 22:54 21.07.2022)
Евросоюз ввел санкции против Собянина и Белоусова
Евросоюз ввел санкции против мэра Москвы Собянина и первого вице-премьера Белоусова
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Как отмечается, в марте Собянин предупреждал, что все попытки и призывы "провокаторов" к проведению уличных акций протеста в Москве будут пресекаться.
"На политическом митинге 18 марта 2022 года "За мир без нацизма" он прямо выразил поддержку "специальной военной операции" на Украине", - говорится в сообщении.
Таким образом, отмечается публикации, Собянин "поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине".
Кроме того, в список ограничительных мер Евросоюза попал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Белоусов реализует экономическую политику российского правительства и отвечает за экономический рост России и стабилизацию российских рынков. Двадцать пятого февраля 2022 года он присутствовал на встрече в Кремле и попросил собравшихся олигархов продолжать работать с банками, попавшими под санкции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в марте 2022 года Белоусов заявил, что иностранные компании, прекращающие свою деятельность в РФ, будут признаны совершившими преднамеренное банкротство, что влечет за собой административную и, возможно, уголовную ответственность.