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Евросоюз ввел санкции против Собянина и Белоусова

Евросоюз ввел санкции против Собянина и Белоусова - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз ввел санкции против Собянина и Белоусова

Мэр Москвы Сергей Собянин включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:34

2022-07-21T22:34

2022-07-21T22:54

россия

евросоюз

андрей белоусов

москва

украина

сергей собянин

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Как отмечается, в марте Собянин предупреждал, что все попытки и призывы "провокаторов" к проведению уличных акций протеста в Москве будут пресекаться.Таким образом, отмечается публикации, Собянин "поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине".Кроме того, в список ограничительных мер Евросоюза попал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Белоусов реализует экономическую политику российского правительства и отвечает за экономический рост России и стабилизацию российских рынков. Двадцать пятого февраля 2022 года он присутствовал на встрече в Кремле и попросил собравшихся олигархов продолжать работать с банками, попавшими под санкции", - говорится в сообщении.Как отмечается, в марте 2022 года Белоусов заявил, что иностранные компании, прекращающие свою деятельность в РФ, будут признаны совершившими преднамеренное банкротство, что влечет за собой административную и, возможно, уголовную ответственность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, евросоюз, андрей белоусов, москва, украина, сергей собянин