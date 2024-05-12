https://ria.ru/20240512/belgorod-1945325815.html
Ракетная опасность в Белгороде продлилась около 45 минут
Ракетная опасность в Белгороде продлилась около 45 минут - РИА Новости, 12.05.2024
Ракетная опасность в Белгороде продлилась около 45 минут
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, а региональное МЧС в Telegram-канале сообщило об отмене... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:58
2024-05-12T04:58
2024-05-12T05:17
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валуйки
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, а региональное МЧС в Telegram-канале сообщило об отмене ракетной опасности в городе Валуйки и в Валуйском городском округе примерно спустя 45 минут после объявления ракетной опасности.Сирена в городе Валуйки и в Валуйском городском округе была запущена в 4.02 мск."РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении МЧС.Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе была объявлена в 4.03 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240510/bpla-1945177350.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, происшествия
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валуйки, Происшествия
Ракетная опасность в Белгороде продлилась около 45 минут
Губернатор Гладков отменил ракетную опасность в Белгороде