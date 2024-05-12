https://ria.ru/20240512/belgorod-1945324800.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:10
2024-05-12T04:10
2024-05-12T04:14
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валуйки
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.При этом в 4.02 мск в МЧС по региону сообщили о ракетной опасности в городе Валуйки и Валуйском городском округе."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/valuyki-1945324672.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валуйки, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков объявил в Белгороде ракетную опасность