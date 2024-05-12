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В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку - РИА Новости, 12.05.2024
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10:57 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/avtomobil-1945353676.html
В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку
В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку - РИА Новости, 12.05.2024
В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку
Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку в Ленинградской области, двое из них спаслись самостоятельно, двое погибли, еще одного ищут, сообщила РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:57
2024-05-12T10:57
происшествия
авто
ленинградская область
санкт-петербург
выборгский район
skoda auto
skoda octavia
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку в Ленинградской области, двое из них спаслись самостоятельно, двое погибли, еще одного ищут, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел минувшей ночью в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области. По информации пресс-службы, автомобиль Skoda двигался с грубыми нарушениями, требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню. "Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка. В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель", - говорится в сообщении. К место произошедшего были вызваны спасательные службы. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются. Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.
https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html
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происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, выборгский район, skoda auto, skoda octavia, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Выборгский район, Skoda Auto, Skoda Octavia, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку

Под Петербургом автомобиль с пятью подростками съехал в реку, двое погибли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку в Ленинградской области, двое из них спаслись самостоятельно, двое погибли, еще одного ищут, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел минувшей ночью в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области.
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По информации пресс-службы, автомобиль Skoda двигался с грубыми нарушениями, требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню.
"Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка. В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель", - говорится в сообщении.
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К место произошедшего были вызваны спасательные службы. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются.
Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьСанкт-ПетербургВыборгский районSkoda AutoSkoda OctaviaПадение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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