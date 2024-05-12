В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку
Под Петербургом автомобиль с пятью подростками съехал в реку, двое погибли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку в Ленинградской области, двое из них спаслись самостоятельно, двое погибли, еще одного ищут, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел минувшей ночью в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области.
По информации пресс-службы, автомобиль Skoda двигался с грубыми нарушениями, требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню.
"Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка. В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель", - говорится в сообщении.
К место произошедшего были вызваны спасательные службы. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются.
Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.