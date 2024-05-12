https://ria.ru/20240512/avtomobil-1945353676.html

В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку

В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку - РИА Новости, 12.05.2024

В Ленинградской области автомобиль с пятью подростками съехал в реку

Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку в Ленинградской области, двое из них спаслись самостоятельно, двое погибли, еще одного ищут, сообщила РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:57

2024-05-12T10:57

2024-05-12T10:57

происшествия

авто

ленинградская область

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выборгский район

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падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку в Ленинградской области, двое из них спаслись самостоятельно, двое погибли, еще одного ищут, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел минувшей ночью в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области. По информации пресс-службы, автомобиль Skoda двигался с грубыми нарушениями, требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню. "Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка. В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель", - говорится в сообщении. К место произошедшего были вызваны спасательные службы. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются. Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.

https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html

https://ria.ru/20240511/dtp-1945225685.html

https://ria.ru/20240511/obyski-1945246406.html

ленинградская область

санкт-петербург

выборгский район

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Варвара Скокшина

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