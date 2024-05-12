https://ria.ru/20240512/avtobus-1945368052.html

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину - РИА Новости, 12.05.2024

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину

Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:28

2024-05-12T12:28

2024-05-12T15:37

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает", — уточнили в заявлении. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Курбонова на два месяца.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге