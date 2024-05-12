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Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину - РИА Новости, 12.05.2024
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12:28 12.05.2024 (обновлено: 15:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/avtobus-1945368052.html
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину - РИА Новости, 12.05.2024
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину
Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:28
2024-05-12T15:37
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает", — уточнили в заявлении. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Курбонова на два месяца.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину

Водитель упавшего в реку автобуса раскаивается, что управлял неисправной машиной

© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаРахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает", — уточнили в заявлении.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"
11 мая, 21:54
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Курбонова на два месяца.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео
10 мая, 14:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Падение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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