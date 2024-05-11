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В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы - РИА Новости, 11.05.2024
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10:58 11.05.2024 (обновлено: 10:59 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы - РИА Новости, 11.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:58
2024-05-11T10:59
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ". "В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома", - написала Волк. На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.
https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

В Петербурге задержали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ".
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома", - написала Волк.
На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияИрина ВолкВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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