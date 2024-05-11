https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html

В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы - РИА Новости, 11.05.2024

В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:58

2024-05-11T10:58

2024-05-11T10:59

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ". "В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома", - написала Волк. На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.

https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, великая отечественная война (1941-1945)