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Умер архитектор Юрий Земцов - РИА Новости, 11.05.2024
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20:46 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zemtsov-1945297446.html
Умер архитектор Юрий Земцов
Умер архитектор Юрий Земцов - РИА Новости, 11.05.2024
Умер архитектор Юрий Земцов
Скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов, сообщает академия. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:46
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александринский театр
ленинград
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов, сообщает академия. "Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов", - говорится в Telegram-канале академии. Земцов родился в 1938 году в Ленинграде, в 1962 году окончил архитектурный факультет ЛИСИ. В 1962-1967 годах работал архитектором в 5-й мастерской "Ленпроекта", в 1967-1989 годах - архитектор в институте "Гипроторг". В 1989 году создал свою персональную архитектурную мастерскую, первую в Санкт-Петербурге. В 1994 году она была преобразована в ЗАО "Архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнёры". В числе его проектов гостиница "Коринтия Невский Палас", Новая сцена Александринского театра, реконструкция Владимирской площади и другие.
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россия, александринский театр, ленинград, санкт-петербург
Россия, Александринский театр, Ленинград, Санкт-Петербург
Умер архитектор Юрий Земцов

Заслуженный архитектор России Юрий Земцов умер в Петербурге

© Фото : Санкт-Петербургская академия художеств/TelegramЗаслуженный архитектор РФ Юрий Земцов
Заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Санкт-Петербургская академия художеств/Telegram
Заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов, сообщает академия.
«
"Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов", - говорится в Telegram-канале академии.

Юрий Земцов - советский и российский архитектор, заслуженный архитектор РФ. Был профессором кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, членом градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, членом президиума правления Санкт-Петербургского союза архитекторов.

Земцов родился в 1938 году в Ленинграде, в 1962 году окончил архитектурный факультет ЛИСИ. В 1962-1967 годах работал архитектором в 5-й мастерской "Ленпроекта", в 1967-1989 годах - архитектор в институте "Гипроторг". В 1989 году создал свою персональную архитектурную мастерскую, первую в Санкт-Петербурге. В 1994 году она была преобразована в ЗАО "Архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнёры". В числе его проектов гостиница "Коринтия Невский Палас", Новая сцена Александринского театра, реконструкция Владимирской площади и другие.
 
РоссияАлександринский театрЛенинградСанкт-Петербург
 
 
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