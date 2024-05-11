https://ria.ru/20240511/zemtsov-1945297446.html

Умер архитектор Юрий Земцов

Умер архитектор Юрий Земцов - РИА Новости, 11.05.2024

Умер архитектор Юрий Земцов

Скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов, сообщает академия. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:46

2024-05-11T20:46

2024-05-11T20:46

россия

александринский театр

ленинград

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945296637_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_1637713588541866e8e780fc5919ea39.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов, сообщает академия. "Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов", - говорится в Telegram-канале академии. Земцов родился в 1938 году в Ленинграде, в 1962 году окончил архитектурный факультет ЛИСИ. В 1962-1967 годах работал архитектором в 5-й мастерской "Ленпроекта", в 1967-1989 годах - архитектор в институте "Гипроторг". В 1989 году создал свою персональную архитектурную мастерскую, первую в Санкт-Петербурге. В 1994 году она была преобразована в ЗАО "Архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнёры". В числе его проектов гостиница "Коринтия Невский Палас", Новая сцена Александринского театра, реконструкция Владимирской площади и другие.

россия

ленинград

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александринский театр, ленинград, санкт-петербург