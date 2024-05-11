Умер архитектор Юрий Земцов
Заслуженный архитектор России Юрий Земцов умер в Петербурге
Заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов, сообщает академия.
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"Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов", - говорится в Telegram-канале академии.
Юрий Земцов - советский и российский архитектор, заслуженный архитектор РФ. Был профессором кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, членом градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, членом президиума правления Санкт-Петербургского союза архитекторов.
Земцов родился в 1938 году в Ленинграде, в 1962 году окончил архитектурный факультет ЛИСИ. В 1962-1967 годах работал архитектором в 5-й мастерской "Ленпроекта", в 1967-1989 годах - архитектор в институте "Гипроторг". В 1989 году создал свою персональную архитектурную мастерскую, первую в Санкт-Петербурге. В 1994 году она была преобразована в ЗАО "Архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнёры". В числе его проектов гостиница "Коринтия Невский Палас", Новая сцена Александринского театра, реконструкция Владимирской площади и другие.