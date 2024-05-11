https://ria.ru/20240511/zapad-1945146688.html

Качество политической элиты Запада достигло отрицательных значений

Качество политической элиты Запада достигло отрицательных значений - РИА Новости, 11.05.2024

Качество политической элиты Запада достигло отрицательных значений

Весеннее обострение политического маразма западных политиков наступило. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это увидеть и услышать. Например, есть такая... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

2024-05-11T09:20

аналитика

нато

россия

украина

вильнюс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945158709_0:0:1529:860_1920x0_80_0_0_89e36fde87304e9cccd047819d6219f7.jpg

Весеннее обострение политического маразма западных политиков наступило. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это увидеть и услышать. Например, есть такая Ингрида Шимоните — литовская премьер-министерша. Она выступила с выходной арией, пропев в интервью The Financial Times, что "Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией". При этом политикесса, естественно, добавила, что Россия будет рассматривать подобное действие как провокацию, но "принимать в расчет реакцию Москвы", с точки зрения Шимоните, не нужно. Необязательно, да и вообще: где Вильнюс, эта цитадель "европейских ценностей" — и где мы, русские, которые "дважды в месяц" трясут ядерной пращой, но в дело ее никак не пускают. По мнению Шимоните, нерешительность Москвы объясняется "направлением ветра, который дует с запада на восток".После этого верхнего "ля", взятого Вильнюсом, Варшава решила упустить возможность промолчать и тоже заявила, что, вообще-то, "специалисты и инженеры НАТО уже давно на Украине находятся, но "прямого столкновения Североатлантического альянса и России никто не хочет".Тут прорвало уже самого генсека "оборонительного союза" (самоназвание НАТО, если кто не знал) Столтенберга. Он стал третьим, кто сообщил, что "НАТО не собирается направлять войска на Украину".Кто-то из этой троицы врет, если не все вместе. Врут, потому что нужно каким-то образом удовлетворить Киев, при этом оставшись девственными. Для подобного поведения и слов, что его сопровождают, есть определение. Низкая социальная ответственность. Но это если на обочине автотрассы. А если подобное происходит с высокими европейскими бонзами, имеющими гигантские полномочия и прерогативы, — это как, вообще, называется? Именно так, как вы подумали. Политический маразм, который подкрался к истеблишменту евроатлантистов незаметно. Но симптомы и, самое главное, последствия сейчас у всех на виду. Расхлебывать собственный идиотизм и убирать за собой эти деятели и деятельницы не любят и не умеют. Их экономический авантюризм в виде санкций (грядет, как сообщается, новый, уже 15-й пакет рестрикций в отношении нашей страны), который по недосмотру медиков, не изолировавших этих персонажей от общества, назван "противодействием российской агрессии", расхлебывать будут их избиратели, нищающие не по дням, а по часам. А вот с геополитикой приходится разбираться нам. И уже в который раз.Появление бесноватых во главе крупнейших европейских держав и/или организаций — явление не такое уж и редкое. Ну недаром же существует и всеми понимается точно такой термин, как "комплекс Наполеона", когда реальная или воображаемая физическая или ментальная ущербность толкает на иррациональные поступки или слова. Если комплексуют прохожие, ожидающие на остановке общественный транспорт, это терпимо: страдают лишь их близкие. А если такой комплекс, к которому прилагаются воображаемая треуголка и как бы походный сюртук, настигает политиков? Ответ известен, он печален. Такие персонажи, которые сегодня плодятся глобалистами со скоростью метания икры, получив доступ к рычагам власти, вымещают свои комплексы на странах и народах. При этом — еще раз — это почти всегда европейская история. Видимо, в брюссельской, парижской, берлинской и прочих атмосферах что-то распылено, что никак не поддается очистке.Испорченный воздух маразма охотно индуцирует и европейская пресса, кстати говоря. Тут, согласно одной статеечке во французской "Паризьен", "русские считают, что они сыграли решающую роль в победе над нацистской Германией".То есть это не у общеевропейского блока маразм, который сопровождается в том числе и потерей памяти, а это мы, потеряв 27 миллионов человек, а еще десятки тысяч разрушенных городов, фабрик и заводов, считаем наш вклад в Победу самым значительным.Чтобы сегодня премьер-министерша Шимоните могла публично нести свою ахинею, головы, сражаясь в Литве с вермахтом и его пособниками, сложили без малого 140 тысяч красноармейцев.Чтобы премьер Польши Туск мог делиться своей околесицей по поводу "инженеров НАТО", погибли более полумиллиона наших солдат.Да и Столтенбергу иногда, когда он выходит, чтобы погрозить нам пальчиком, нужно напомнить, что Норвегия, его родина, была освобождена ценой жизни десятков тысяч советских воинов.Сегодня эта компания не то политических гопников, не то политических же маразматиков осмеливается угрожать стране, без жертв которой их бы — разнообразных шимоните/тусков/столтенбергов — на свете бы не было.Они (и в прямом, и в переносном смысле слова) нам обязаны жизнями. Они появились на свет в Европе, освобожденной почти исключительно нашими усилиями, кровью и нашими жертвами.Корчить из себя наполеонов долго и даже безнаказанно можно. Если находишься в психиатрической палате, где всегда наготове имеется для особо возбудимых капельница с успокоительным.А вот за ровно те же действия, но когда на трибуне, при высокой должности, да еще и с полномочиями, можно легко получить сдачу. Необязательно, кстати, чтобы прямо и в лоб. Но то, что за игры в слова про "инженеров НАТО" на Украине, а также за двусмысленности вроде отправки/неотправки евроатлантического военного контингента в зону СВО прилетит ответочка, Шимоните, Туску и их заединщикам по политическому маразму лучше не заблуждаться. В данном случае постигший Запад недуг не будет в наших глазах ни смягчающим, ни извиняющим обстоятельством.Вне зависимости от того, куда и в каком направлении дуют ветра и не обращая внимания на прочие метеоусловия.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

россия

украина

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, нато, россия, украина, вильнюс