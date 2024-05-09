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НАТО не направит войска на Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 09.05.2024 (обновлено: 09:54 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/nato-1944868479.html
НАТО не направит войска на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не направит войска на Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 09.05.2024
НАТО не направит войска на Украину, заявил Столтенберг
У НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине, альянс не направит войска, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:33
2024-05-09T09:54
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
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РИМ, 9 мая – РИА Новости. У НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине, альянс не направит войска, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг"НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте", - заявил генсек НАТО в интервью итальянской газете Repubblica.По его словам, перед альянсом стоят две основные задачи: поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы Украины"Президент Путин не верил, что мы окажем такую ​​большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию", - заявил Столтенберг.Столтенберг подчеркнул, что не видит "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России. Вместе с тем, он назвал безрассудной "российскую ядерную риторику. По его словам, НАТО не видит никаких изменений в отношении Москвы с этой точки зрения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240508/nato-1944706546.html
https://ria.ru/20240508/reshenie-1944571260.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг
НАТО не направит войска на Украину, заявил Столтенберг

Столтенберг: у НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в кризис на Украине

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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РИМ, 9 мая – РИА Новости. У НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине, альянс не направит войска, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг
"НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте", - заявил генсек НАТО в интервью итальянской газете Repubblica.
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По его словам, перед альянсом стоят две основные задачи: поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы Украины
"Президент Путин не верил, что мы окажем такую ​​большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию", - заявил Столтенберг.
Столтенберг подчеркнул, что не видит "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России. Вместе с тем, он назвал безрассудной "российскую ядерную риторику. По его словам, НАТО не видит никаких изменений в отношении Москвы с этой точки зрения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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