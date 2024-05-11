Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки
Казахстан в прошлом году закупил половину российской экспортной водки
Алкогольная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.
А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов.
На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов).
В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
Стало известно, чем ЕС попытался заменить русскую водку
25 февраля, 09:51