https://ria.ru/20240511/vodka-1945202448.html

Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки

Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки - РИА Новости, 11.05.2024

Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки

Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:10

2024-05-11T08:10

2024-05-11T09:11

экономика

казахстан

россия

израиль

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%. А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.

https://ria.ru/20240408/kazakhstan-1938475859.html

https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html

казахстан

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казахстан, россия, израиль