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Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки - РИА Новости, 11.05.2024
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08:10 11.05.2024 (обновлено: 09:11 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/vodka-1945202448.html
Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки
Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки - РИА Новости, 11.05.2024
Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки
Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:10
2024-05-11T09:11
экономика
казахстан
россия
израиль
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%. А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
https://ria.ru/20240408/kazakhstan-1938475859.html
https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html
казахстан
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экономика, казахстан, россия, израиль
Экономика, Казахстан, Россия, Израиль
Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки

Казахстан в прошлом году закупил половину российской экспортной водки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлкогольная продукция
Алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алкогольная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.
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А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов.
На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов).
В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
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