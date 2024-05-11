https://ria.ru/20240511/vagony-1945224287.html

В Ростовской области начали проверку после схода вагонов с рельсов

В Ростовской области начали проверку после схода вагонов с рельсов - РИА Новости, 11.05.2024

В Ростовской области начали проверку после схода вагонов с рельсов

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:18

2024-05-11T12:18

2024-05-11T12:18

происшествия

орловский район

ростовская область

кисловодск

южная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости "принятия мер реагирования". В субботу ночью на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале. В настоящее время на железнодорожной станции "Куберле" продолжаются восстановительные работы, в связи с чем задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Также уточняется, что пассажиры поезда N368 Кисловодск - Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд N368 Кисловодск - Киров возобновил движение по альтернативному маршруту. Помимо этого сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.

https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944563762.html

https://ria.ru/20240427/poezd-1942661740.html

орловский район

ростовская область

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловский район, ростовская область, кисловодск, южная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)