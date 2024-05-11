В Ростовской области начали проверку после схода вагонов с рельсов
Прокуратура в Ростовской области начала проверку после схода вагонов-цистерн
© Южная транспортная прокуратураСход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
© Южная транспортная прокуратура
Сход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
"По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости "принятия мер реагирования".
В субботу ночью на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале.
В настоящее время на железнодорожной станции "Куберле" продолжаются восстановительные работы, в связи с чем задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале.
Также уточняется, что пассажиры поезда N368 Кисловодск - Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд N368 Кисловодск - Киров возобновил движение по альтернативному маршруту. Помимо этого сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.