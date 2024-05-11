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Выдача призывников Украине навредит польской экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
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23:37 11.05.2024 (обновлено: 23:46 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945312412.html
Выдача призывников Украине навредит польской экономике, пишут СМИ
Выдача призывников Украине навредит польской экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
Выдача призывников Украине навредит польской экономике, пишут СМИ
Возможная помощь Польши Киеву в возвращении украинских мужчин призывного возраста может повлечь негативные последствия для польской экономики, пишет журнал... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:37
2024-05-11T23:46
в мире
польша
украина
варшава
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возможная помощь Польши Киеву в возвращении украинских мужчин призывного возраста может повлечь негативные последствия для польской экономики, пишет журнал Forbes. Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" заявления властей Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это, например, через ограничение социальных и миграционных возможностей. Позднее посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что украинских мужчин призывного возраста силой из Польши возвращать не будут, однако Варшава еще не решила, что с ними делать. "Этот шаг может оказать значительное влияние на польскую экономику, поскольку тысячи украинских граждан, проживающих в стране (в Польше - ред.), могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию", - говорится в материале Forbes. Проживающий в Варшаве украинец заявил журналу, что некоторые украинцы могут пересмотреть решение о проживании в Польше. "Те, кто не хочет быть призван в армию, будут искать способы избежать возвращения на Украину любой ценой, даже если это подразумевает присоединение к теневой экономике или переезд с семьей в другую страну. В итоге Польша может потерять часть неотъемлемой рабочей силы", - заявил собеседник Forbes. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240430/kamelchuk-1943195999.html
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942729677.html
https://ria.ru/20240425/polsha-1942181191.html
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в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Forbes
Выдача призывников Украине навредит польской экономике, пишут СМИ

Forbes: помощь Киеву в возвращении мужчин негативно повлияет на экономику Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возможная помощь Польши Киеву в возвращении украинских мужчин призывного возраста может повлечь негативные последствия для польской экономики, пишет журнал Forbes.
Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" заявления властей Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это, например, через ограничение социальных и миграционных возможностей. Позднее посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что украинских мужчин призывного возраста силой из Польши возвращать не будут, однако Варшава еще не решила, что с ними делать.
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"Этот шаг может оказать значительное влияние на польскую экономику, поскольку тысячи украинских граждан, проживающих в стране (в Польше - ред.), могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию", - говорится в материале Forbes.
Проживающий в Варшаве украинец заявил журналу, что некоторые украинцы могут пересмотреть решение о проживании в Польше.
"Те, кто не хочет быть призван в армию, будут искать способы избежать возвращения на Украину любой ценой, даже если это подразумевает присоединение к теневой экономике или переезд с семьей в другую страну. В итоге Польша может потерять часть неотъемлемой рабочей силы", - заявил собеседник Forbes.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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