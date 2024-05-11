Киев приурочил теракты к юбилею референдума, заявили в МИД
Захарова: Киев приурочил варварские теракты к юбилею референдума в ЛДНР
Фрагмент ракеты после обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев приурочил серию терактов против жителей ДНР и ЛНР к юбилею референдума о самоопределении Донбасса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"На Украине, где как огня боятся гласа народа, эти референдумы всегда вызывали обреченные раздражение и ярость", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
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Исходя из этого, по словам Захаровой, киевские власти при содействии США и других стран Запада приурочили несколько варварских атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Донецкой и Луганской народных республиках. Она добавила, что следователи начали оперативно изучать эти преступления, всех причастных к этому и другим терактам ждет неотвратимое наказание.
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"Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами!" — подчеркнула она.
В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки. Минздрав республики информировал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе нанесли, предположительно, ракетами ATACMS производства США.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ в субботу нанесли удар по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка с помощью РСЗО HIMARS. В результате прямого попадания ракеты три мирных жителя погибли, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших — сотрудница ресторана и двое посетителей. В числе пострадавших — ребенок 2012 года рождения, четверо мужчин и три женщины.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности соответственно Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% при явке в 74,87%. Число жителей Луганской области, поддержавших независимость Луганской Народной Республики (ЛНР), составило 96,2% при явке 75%.