https://ria.ru/20240511/ukraina-1945272894.html

Киев приурочил теракты к юбилею референдума, заявили в МИД

Киев приурочил теракты к юбилею референдума, заявили в МИД - РИА Новости, 11.05.2024

Киев приурочил теракты к юбилею референдума, заявили в МИД

Киев приурочил серию терактов против жителей ДНР и ЛНР к юбилею референдума о самоопределении Донбасса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:00

2024-05-11T18:00

2024-05-11T20:11

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сша

донецкая народная республика

мария захарова

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леонид пасечник

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев приурочил серию терактов против жителей ДНР и ЛНР к юбилею референдума о самоопределении Донбасса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."На Украине, где как огня боятся гласа народа, эти референдумы всегда вызывали обреченные раздражение и ярость", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.Исходя из этого, по словам Захаровой, киевские власти при содействии США и других стран Запада приурочили несколько варварских атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Донецкой и Луганской народных республиках. Она добавила, что следователи начали оперативно изучать эти преступления, всех причастных к этому и другим терактам ждет неотвратимое наказание.По словам официального представителя МИД, в Москве убеждены, что как бы режим Зеленского ни старался в бессильной злобе воспрепятствовать курсу России на восстановление исторической справедливости, ничего у него не выйдет."Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами!" — подчеркнула она. В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки. Минздрав республики информировал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе нанесли, предположительно, ракетами ATACMS производства США. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ в субботу нанесли удар по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка с помощью РСЗО HIMARS. В результате прямого попадания ракеты три мирных жителя погибли, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших — сотрудница ресторана и двое посетителей. В числе пострадавших — ребенок 2012 года рождения, четверо мужчин и три женщины. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности соответственно Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% при явке в 74,87%. Число жителей Луганской области, поддержавших независимость Луганской Народной Республики (ЛНР), составило 96,2% при явке 75%.

https://ria.ru/20240224/obstrel-1929304360.html

https://ria.ru/20240511/zakhoroneniya-1945239936.html

https://ria.ru/20240221/ataki-1928746298.html

луганская народная республика

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, донецкая народная республика, мария захарова, денис пушилин, леонид пасечник, вооруженные силы украины