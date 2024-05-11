https://ria.ru/20240511/ukraina-1945266342.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 11.05.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы раздались в субботу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:06

2024-05-11T17:06

2024-05-11T17:06

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днепропетровская область

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал". Ранее в субботу тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины и в южном городе Одессе на фоне тревоги. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины