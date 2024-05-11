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В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 11.05.2024
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17:06 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945266342.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 11.05.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:06
2024-05-11T17:06
в мире
днепропетровская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал". Ранее в субботу тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины и в южном городе Одессе на фоне тревоги. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html
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в мире, днепропетровская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные в Одесской области
Пожарные в Одесской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал".
Ранее в субботу тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины и в южном городе Одессе на фоне тревоги.
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"Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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