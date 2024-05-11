https://ria.ru/20240511/ukraina-1945204911.html

Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта

Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта - РИА Новости, 11.05.2024

Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта

Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта, заявил посол Германии на Украине Мартин Егер в интервью украинскому телеканалу ТСН. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:53

2024-05-11T08:53

2024-05-11T10:35

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германия

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йенс столтенберг

роб бауэр

нато

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта, заявил посол Германии на Украине Мартин Егер в интервью украинскому телеканалу ТСН. "Я думаю, что членство (Украины - ред.) в НАТО нереально, пока идет война", - заявил Егер в интервью украинскому телеканалу ТСН. При этом дипломат утверждает, что в самом альянсе есть консенсус касательно вступления Украины в НАТО, но сейчас усилия стран-участниц направлены только на поддержку Киева на поле боя. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

https://ria.ru/20240510/nato-1945053234.html

https://ria.ru/20240405/nato-1938155273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский, йенс столтенберг, роб бауэр, нато