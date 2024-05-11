https://ria.ru/20240511/udar-1945227286.html

ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег

ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег - РИА Новости, 11.05.2024

ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:41

2024-05-11T12:41

2024-05-11T13:06

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Недалеко от места попаданий украинских снарядов шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.В результате удара значительно пострадало кафе и соседнее недостроенное здание. Информация о пострадавших уточняется.Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

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донецк

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Удар ВСУ по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег в честь 10-летия республики ВСУ нанесли удар из РСЗО Himars по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег в честь 10-летия республики, передает корреспондент РИА Новости 2024-05-11T12:41 true PT0M58S

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Варвара Скокшина

донецк, вооруженные силы украины, происшествия