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ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 11.05.2024 (обновлено: 13:06 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/udar-1945227286.html
ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег
ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:41
2024-05-11T13:06
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Недалеко от места попаданий украинских снарядов шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.В результате удара значительно пострадало кафе и соседнее недостроенное здание. Информация о пострадавших уточняется.Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
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РИА Новости
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353
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Удар ВСУ по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег в честь 10-летия республики
ВСУ нанесли удар из РСЗО Himars по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег в честь 10-летия республики, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег

ВСУ ударили по району Донецка, где готовили автопробег в честь десятилетия ДНР

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Недалеко от места попаданий украинских снарядов шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.
Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
Вчера, 09:12
В результате удара значительно пострадало кафе и соседнее недостроенное здание. Информация о пострадавших уточняется.
Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

Пожилая жительница Донецкой области участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке села Семеновка под Славянском

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

Боец народного ополчения участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на блокпосту в Славянске

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

Голосование на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

Женщина голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Донецке

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое под Луганском

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

Бюллетень в урне для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики на избирательном участке в селе Самсоновка под Луганском

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

Житель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 10

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 10

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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