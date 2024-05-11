ВСУ ударили по району Донецка, где готовили автопробег в честь десятилетия ДНР
Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.
Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.
Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.
Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.
В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.
В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.
Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.
Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.
В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.
В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.
Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.
Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.
В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.
В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.
Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.
Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.
12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.
Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.
Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.
Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.
В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.
Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.
В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.
Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.
В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.
Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.
12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.