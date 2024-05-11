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Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.05.2024
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10:00 11.05.2024 (обновлено: 10:13 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/donbass-1944717542.html
Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР
Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.05.2024
Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР
РИА Новости, 11.05.2024
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луганская народная республика
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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фото, фото, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк
Фото, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донецк

Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

Пожилая жительница Донецкой области участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке села Семеновка под Славянском

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

Боец народного ополчения участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на блокпосту в Славянске

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

Голосование на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

Женщина голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Донецке

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое под Луганском

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

Бюллетень в урне для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики на избирательном участке в селе Самсоновка под Луганском

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

Житель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 10
 
ФотоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк
 
 
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