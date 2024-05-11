https://ria.ru/20240511/tobol-1945201397.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 707 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 707 сантиметров - РИА Новости, 11.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 707 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 11 см и оставляет 707 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T07:57

2024-05-11T07:57

2024-05-11T07:57

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 11 см и оставляет 707 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр, утром пятницы – 718 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 11 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 707 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240511/nepa-1945199987.html

тобол (река)

курган

курганская область

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Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024