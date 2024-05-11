https://ria.ru/20240511/tekhnika-1945190071.html

Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться

Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться - РИА Новости, 11.05.2024

Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться

Рост цен на бытовую технику и электронику заставляет задуматься об их покупке с рук. Как это сделать правильно и не прогадать, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T02:15

2024-05-11T02:15

2024-05-11T02:15

общество

елена афанасьева

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Рост цен на бытовую технику и электронику заставляет задуматься об их покупке с рук. Как это сделать правильно и не прогадать, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.По ее словам, важно учитывать срок службы конкретных изделий. Стандартный ресурс холодильника — около 10 лет, стиральной машины и пылесоса — шесть лет, а электрический чайник редко работает дольше трех. Но при слишком интенсивной эксплуатации, например, в гостинице, проблемы могут возникнуть и раньше.Некоторые приборы лучше вовсе не брать с рук. Например, стиральную и посудомоечную машины. Их срок службы довольно короток и зависит от условий работы. "Слишком жесткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", — предупредила специалист.Важно, чтобы изделие не было в ремонте — после него срок службы обычно короткий. При покупке обратите внимание на следы починки и в целом внешний вид товара. Обязательно проверьте его работоспособность. Если это гаджет, важна сохранность коробки и комплектующих, с которыми был продан аппарат. В этом случае вероятно, что хозяин был аккуратен, заключила Афанасьева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, елена афанасьева, россия