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Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться
Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться - РИА Новости, 11.05.2024
Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться
Рост цен на бытовую технику и электронику заставляет задуматься об их покупке с рук. Как это сделать правильно и не прогадать, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T02:15
2024-05-11T02:15
2024-05-11T02:15
общество
елена афанасьева
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Рост цен на бытовую технику и электронику заставляет задуматься об их покупке с рук. Как это сделать правильно и не прогадать, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.По ее словам, важно учитывать срок службы конкретных изделий. Стандартный ресурс холодильника — около 10 лет, стиральной машины и пылесоса — шесть лет, а электрический чайник редко работает дольше трех. Но при слишком интенсивной эксплуатации, например, в гостинице, проблемы могут возникнуть и раньше.Некоторые приборы лучше вовсе не брать с рук. Например, стиральную и посудомоечную машины. Их срок службы довольно короток и зависит от условий работы. "Слишком жесткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", — предупредила специалист.Важно, чтобы изделие не было в ремонте — после него срок службы обычно короткий. При покупке обратите внимание на следы починки и в целом внешний вид товара. Обязательно проверьте его работоспособность. Если это гаджет, важна сохранность коробки и комплектующих, с которыми был продан аппарат. В этом случае вероятно, что хозяин был аккуратен, заключила Афанасьева.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, елена афанасьева, россия
Общество, Елена Афанасьева, Россия
Россиян научили, как купить технику с рук и не ошибиться
Эксперт Афанасьева предупредила, что некоторую технику лучше не покупать с рук
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Рост цен на бытовую технику и электронику заставляет задуматься об их покупке с рук. Как это сделать правильно и не прогадать, рассказала в интервью
агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.
По ее словам, важно учитывать срок службы конкретных изделий. Стандартный ресурс холодильника — около 10 лет, стиральной машины и пылесоса — шесть лет, а электрический чайник редко работает дольше трех. Но при слишком интенсивной эксплуатации, например, в гостинице, проблемы могут возникнуть и раньше.
Некоторые приборы лучше вовсе не брать с рук. Например, стиральную и посудомоечную машины. Их срок службы довольно короток и зависит от условий работы. "Слишком жесткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", — предупредила специалист.
Важно, чтобы изделие не было в ремонте — после него срок службы обычно короткий. При покупке обратите внимание на следы починки и в целом внешний вид товара. Обязательно проверьте его работоспособность. Если это гаджет, важна сохранность коробки и комплектующих, с которыми был продан аппарат. В этом случае вероятно, что хозяин был аккуратен, заключила Афанасьева.