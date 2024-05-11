https://ria.ru/20240511/solntse-1945214030.html

На Солнце произошла вспышка уровня X5.8

На Солнце произошла вспышка уровня X5.8 - РИА Новости, 11.05.2024

На Солнце произошла вспышка уровня X5.8

Вторая по силе за прошедшие семь лет вспышка зарегистрирована на Солнце в ночь на 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:27

2024-05-11T10:27

2024-05-11T10:28

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российская академия наук

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вторая по силе за прошедшие семь лет вспышка зарегистрирована на Солнце в ночь на 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "На Солнце ночью зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка. Согласно поступившим данным, это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года, то есть за семь лет. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8", - сказал Богачёв. Он добавил, что начало вспышки пришлось на 4.10 мск, её максимум был зарегистрирован в 4.23 мск, а сейчас излучение вернулось в норму. "Выделить локальные геомагнитные последствия от события крайне трудно. Активность Солнца находится на таком уровне, что по сути сливается в один непрерывный фон. Индекс вспышечной активности утром вышел на значение 10.0 по 10-балльной шкале, то есть находится на максимальном возможном уровне", - отметил учёный. Говоря о магнитной буре, происходящей сейчас на Земле, он отметил, что по имеющимся на текущий момент данным было три удара солнечной массы. Первый удар произошёл около 20.00 мск 10 мая и совпал с началом бури уровня G4. Ночью более мощные удары происходили около 1.00 мск и в 4.30 мск. Сила каждого была эквивалентна уровню G5. В середине суток могут происходить резкие колебания геомагнитной интенсивности, связанные с прохождением мимо Земли плотных солнечных масс, предупредил Богачёв. Возможен приход новых облаков плазмы в течение дня, добавил он.

https://ria.ru/20240509/solntse-1945031328.html

https://ria.ru/20240505/solntse-1943990621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, российская академия наук