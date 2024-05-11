https://ria.ru/20240511/sk-1945243247.html
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:30
2024-05-11T14:30
2024-05-11T14:48
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ.Автобус с пассажирами упал в пятницу с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным главного следственного управления СК РФ по городу, в результате произошедшего погибли семь человек."Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства.Следствие по поручению Бастрыкина проанализирует работу компании "Такси", а именно обеспечивались ли трудовые права сотрудников, каким образом подбирали и принимали на работу водителей, как проводился их медицинский осмотр, как обслуживались транспортные средства.Кроме того, СК проверит законность получения гражданства России водителем упавшего автобуса.
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санкт-петербург
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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены.
2024-05-11T14:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге
СК проанализирует работу компании "Такси", чей автобус упал в реку в Петербурге