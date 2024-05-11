https://ria.ru/20240511/sk-1945243247.html

СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге

СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024

СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:30

2024-05-11T14:30

2024-05-11T14:48

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ.Автобус с пассажирами упал в пятницу с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным главного следственного управления СК РФ по городу, в результате произошедшего погибли семь человек."Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства.Следствие по поручению Бастрыкина проанализирует работу компании "Такси", а именно обеспечивались ли трудовые права сотрудников, каким образом подбирали и принимали на работу водителей, как проводился их медицинский осмотр, как обслуживались транспортные средства.Кроме того, СК проверит законность получения гражданства России водителем упавшего автобуса.

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санкт-петербург

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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены. 2024-05-11T14:30 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге