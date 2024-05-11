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СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024
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14:30 11.05.2024 (обновлено: 14:48 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/sk-1945243247.html
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:30
2024-05-11T14:48
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ.Автобус с пассажирами упал в пятницу с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным главного следственного управления СК РФ по городу, в результате произошедшего погибли семь человек."Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства.Следствие по поручению Бастрыкина проанализирует работу компании "Такси", а именно обеспечивались ли трудовые права сотрудников, каким образом подбирали и принимали на работу водителей, как проводился их медицинский осмотр, как обслуживались транспортные средства.Кроме того, СК проверит законность получения гражданства России водителем упавшего автобуса.
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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
СК проанализирует работу компании, чей автобус упал в реку в Петербурге

СК проанализирует работу компании "Такси", чей автобус упал в реку в Петербурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ.
Автобус с пассажирами упал в пятницу с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным главного следственного управления СК РФ по городу, в результате произошедшего погибли семь человек.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Пассажиры упавшего в реку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты
10 мая, 22:08
"Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие по поручению Бастрыкина проанализирует работу компании "Такси", а именно обеспечивались ли трудовые права сотрудников, каким образом подбирали и принимали на работу водителей, как проводился их медицинский осмотр, как обслуживались транспортные средства.
Кроме того, СК проверит законность получения гражданства России водителем упавшего автобуса.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Падение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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