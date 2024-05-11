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Полковник СБУ раскрыл, как ВС России лишили ВСУ главного оружия на поле боя
Полковник СБУ раскрыл, как ВС России лишили ВСУ главного оружия на поле боя - РИА Новости, 11.05.2024
Полковник СБУ раскрыл, как ВС России лишили ВСУ главного оружия на поле боя
Используемые российскими военными "танки-мангалы" неуязвимы для беспилотников Вооруженных сил Украины на поле боя, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:28
2024-05-11T11:28
2024-05-11T14:58
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Используемые российскими военными "танки-мангалы" неуязвимы для беспилотников Вооруженных сил Украины на поле боя, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя — FPV-дронов", — пожаловался военный.Стариков посчитал парадоксальным, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.Военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс писал, что ВСУ тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российским танком "царь-мангал" с необычной броней.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".
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Олег Стариков, Forbes, Т-72Б3, Технологии, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
Полковник СБУ раскрыл, как ВС России лишили ВСУ главного оружия на поле боя
Экс-полковник СБУ Стариков: российские "танки-мангалы" неуязвимы для БЛПА ВСУ