https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html

Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех

Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех - РИА Новости, 11.05.2024

Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех

Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:56

2024-05-11T11:56

2024-05-11T12:04

луганская народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945209426_11:0:1261:703_1920x0_80_0_0_7ed9df6c616b6cbd71274a98c929ed4b.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает минздрав ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. Минздрав республики сообщал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США."Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на видео, которое распространило правительство республики.

https://ria.ru/20240511/dron-1945222443.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, происшествия