https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех - РИА Новости, 11.05.2024
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:56
2024-05-11T11:56
2024-05-11T12:04
луганская народная республика
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает минздрав ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. Минздрав республики сообщал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США."Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на видео, которое распространило правительство республики.
https://ria.ru/20240511/dron-1945222443.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех, пострадали 11 человек
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает минздрав ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
сообщил, что ВСУ
нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. Минздрав республики сообщал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США
.
"Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на видео, которое распространило правительство республики.