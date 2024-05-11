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Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех - РИА Новости, 11.05.2024
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11:56 11.05.2024 (обновлено: 12:04 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех - РИА Новости, 11.05.2024
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:56
2024-05-11T12:04
луганская народная республика
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает минздрав ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. Минздрав республики сообщал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США."Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на видео, которое распространило правительство республики.
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех

Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех, пострадали 11 человек

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramТушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
Тушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Тушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при украинском обстреле в Ровеньках в ЛНР возросло до четырех, пострадавших, по уточенным данным - 11, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает минздрав ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. Минздрав республики сообщал о трех погибших и восьми пострадавших. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США.
"Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на видео, которое распространило правительство республики.
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