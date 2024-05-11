https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

Путин утвердил структуру правительства

Путин утвердил структуру правительства - РИА Новости, 11.05.2024

Путин утвердил структуру правительства

Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:16

2024-05-11T14:16

2024-05-11T16:31

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госдума рф

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, сообщается на сайте Кремля."Глава государства подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", — говорится в заявлении.Уточняется, что у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. При этом в их число также войдут полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.Кроме того, в новом кабмине сохранится 21 министерство.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.В пятницу Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина. Новый председатель кабмина должен в течение недели представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на посты министров. Далее все назначения должен утвердить президент.Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.

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https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945135289.html

https://ria.ru/20240511/istochnik-1945258568.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, северный кавказ, дальний восток, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)