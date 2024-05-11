Путин утвердил структуру правительства
Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, сообщается на сайте Кремля.
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"Глава государства подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", — говорится в заявлении.
Уточняется, что у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. При этом в их число также войдут полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.
Кроме того, в новом кабмине сохранится 21 министерство.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В пятницу Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина. Новый председатель кабмина должен в течение недели представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).
Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на посты министров. Далее все назначения должен утвердить президент.
Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.
В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.
В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.
С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.