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Путин утвердил структуру правительства - РИА Новости, 11.05.2024
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14:16 11.05.2024 (обновлено: 16:31 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
Путин утвердил структуру правительства
Путин утвердил структуру правительства - РИА Новости, 11.05.2024
Путин утвердил структуру правительства
Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:16
2024-05-11T16:31
политика
россия
северный кавказ
дальний восток
вячеслав володин
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владимир путин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, сообщается на сайте Кремля.&quot;Глава государства подписал указ &quot;О структуре федеральных органов исполнительной власти&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. При этом в их число также войдут полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.Кроме того, в новом кабмине сохранится 21 министерство.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.В пятницу Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина. Новый председатель кабмина должен в течение недели представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на посты министров. Далее все назначения должен утвердить президент.Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135584.html
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945135289.html
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политика, россия, северный кавказ, дальний восток, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Северный Кавказ, Дальний Восток, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин утвердил структуру правительства

Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, сообщается на сайте Кремля.
«

"Глава государства подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", — говорится в заявлении.

Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты
10 мая, 16:43
Уточняется, что у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. При этом в их число также войдут полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.
Кроме того, в новом кабмине сохранится 21 министерство.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В пятницу Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина. Новый председатель кабмина должен в течение недели представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства
10 мая, 16:40
Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на посты министров. Далее все назначения должен утвердить президент.
Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.
В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров
Вчера, 16:11
В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.
С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияСеверный КавказДальний ВостокВячеслав ВолодинМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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