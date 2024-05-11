Американские студенты передали британским студентам инструкции по протестам
Пропалестинские студенты в США передали в Британию инструкции по ведению акций
© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Участники студенческих демонстраций в поддержку Палестины в университетах США передали британским студентам материалы, в которых содержатся рекомендации по правильной и безопасной организации пропалестинских лагерей в кампусах учебных заведений, сообщает газета Times.
Кампусы престижных американских вузов в последние месяцы стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
"Американские протестующие предоставили пропалестинским лагерям в британских университетах рекомендации и документы по тактике и логистике", - говорится в статье.
Ранее студенты Оксфордского и Кембриджского университетов по примеру протестующих во многих вузах США разбили палаточные лагеря на территории учебных заведений в знак поддержки Палестины.
Один из организаторов пропалестинской акции в Оксфорде сообщил, что группа демонстрантов поддерживала тесный контакт с демонстрантами в США и получила от них рекомендации о том, как правильно организовать манифестации в кампусах, пишет Times.
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Документы, переданные через закрытые групповые чаты в соцсетях, содержали информацию о том, как управлять палаточными лагерями и обеспечивать безопасность участников акции, в том числе оказывать первую помощь, организовывать снабжение продовольствием и разбираться со случаями сексуального домогательства без привлечения полиции, сообщает газета.
По словам одной из студенток, все "внутренние документы" были переданы из Колумбийского университета, в руководстве также указывалось, как обезопасить протестующих от полиции, говорится в материале.
Как напоминает Times, более десяти лагерей было разбито в британских университетах в поддержку Палестины, студенты Эдинбургского университета также ранее устроили голодную забастовку. Некоторые из демонстраций увенчались успехом, например в ирландском Тринити-колледже, где руководство приняло решение разорвать связи с израильскими компаниями на фоне студенческих протестов, пишет газета. Таких же результатов и добились студенты лондонского университета Голдсмитс, а в прошлом месяце Йоркский университет согласился приостановить инвестиции в связанные с Израилем компании-производителей оружия, сказано в статье.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.