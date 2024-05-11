https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html
У премьер-министра России будет 10 заместителей
У премьер-министра России будет 10 заместителей - РИА Новости, 11.05.2024
У премьер-министра России будет 10 заместителей
Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:16
2024-05-11T14:16
2024-05-11T14:51
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет десять заместителей, сообщается на сайте Кремля.В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
https://ria.ru/20240510/ssha-1945174447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b13a688d4f6c10f35af639fe2cfc1e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У премьер-министра России будет 10 заместителей
У премьер-министра России будет 10 заместителей, включая одного первого