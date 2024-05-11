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У премьер-министра России будет 10 заместителей - РИА Новости, 11.05.2024
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14:16 11.05.2024 (обновлено: 14:51 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html
У премьер-министра России будет 10 заместителей
У премьер-министра России будет 10 заместителей - РИА Новости, 11.05.2024
У премьер-министра России будет 10 заместителей
Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:16
2024-05-11T14:51
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет десять заместителей, сообщается на сайте Кремля.В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У премьер-министра России будет 10 заместителей

У премьер-министра России будет 10 заместителей, включая одного первого

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет десять заместителей, сообщается на сайте Кремля.
В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
"Они заплатят": в США раскрыли сигнал, который Путин послал Западу
10 мая, 21:53
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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