https://ria.ru/20240511/premer-1945240772.html

У премьер-министра России будет 10 заместителей

У премьер-министра России будет 10 заместителей - РИА Новости, 11.05.2024

У премьер-министра России будет 10 заместителей

Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:16

2024-05-11T14:16

2024-05-11T14:51

россия

политика

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Согласно новому указу "о структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанного Владимиром Путиным, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет десять заместителей, сообщается на сайте Кремля.В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседатель правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240510/ssha-1945174447.html

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россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)