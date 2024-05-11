https://ria.ru/20240511/prazdnik-1945211579.html

В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы

В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 11.05.2024

В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы

Порядка 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в Москве, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:06

2024-05-11T10:06

2024-05-11T10:06

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общество

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москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Порядка 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в Москве, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Праздничные мероприятия на наших площадках в честь Дня Победы 9 мая посетили порядка 650 тысяч человек. Свои программы подготовили парки, концертные организации, культурные центры, театры, библиотеки, музеи и выставочные залы", - написал Фурсин. Он отметил, что продолжительность концертных программ, которые проходили во всех округах города составила около 170 часов. Для посетителей выступили свыше 3 тысяч артистов. "Даже крайне редкая для этого времени прохладная погода не испугала жителей и гостей города. День Победы на протяжении десятилетий остается одним из главных праздников в году", - добавил Фурсин. Праздничная программа в честь 79-й годовщины Победы проходила в 29 столичных парках, а также на 15 концертных площадках - в центре Москвы и в каждом округе города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)