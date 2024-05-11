В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы

Фурсин: в Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы
По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.
По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.
Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 22:00 по московскому времени.
Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 22:00 по московскому времени.
Наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
Наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
Всего для салютов выделили 16 площадок по всей Москве.
Всего для салютов выделили 16 площадок по всей Москве.
В течение десяти минут прогремело 30 артиллерийских залпов.
В течение десяти минут прогремело 30 артиллерийских залпов.
Небо столицы украсили разноцветные фейерверки более 50 видов.
Небо столицы украсили разноцветные фейерверки более 50 видов.
Их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.
Их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.
Праздничный фейерверк сопровождался выстрелами из восемнадцати 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Праздничный фейерверк сопровождался выстрелами из восемнадцати 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Тысячи москвичей и гостей столицы смогли посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 79-й годовщины Победы.
Тысячи москвичей и гостей столицы смогли посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 79-й годовщины Победы.
По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.
Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 22:00 по московскому времени.
Наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
Всего для салютов выделили 16 площадок по всей Москве.
В течение десяти минут прогремело 30 артиллерийских залпов.
Небо столицы украсили разноцветные фейерверки более 50 видов.
Их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.
Праздничный фейерверк сопровождался выстрелами из восемнадцати 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Тысячи москвичей и гостей столицы смогли посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 79-й годовщины Победы.