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В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 11.05.2024
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10:06 11.05.2024
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В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы
В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 11.05.2024
В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы
Порядка 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в Москве, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:06
2024-05-11T10:06
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Порядка 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в Москве, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Праздничные мероприятия на наших площадках в честь Дня Победы 9 мая посетили порядка 650 тысяч человек. Свои программы подготовили парки, концертные организации, культурные центры, театры, библиотеки, музеи и выставочные залы", - написал Фурсин. Он отметил, что продолжительность концертных программ, которые проходили во всех округах города составила около 170 часов. Для посетителей выступили свыше 3 тысяч артистов. "Даже крайне редкая для этого времени прохладная погода не испугала жителей и гостей города. День Победы на протяжении десятилетий остается одним из главных праздников в году", - добавил Фурсин. Праздничная программа в честь 79-й годовщины Победы проходила в 29 столичных парках, а также на 15 концертных площадках - в центре Москвы и в каждом округе города.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
В Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы

Фурсин: в Москве 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Порядка 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в Москве, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
"Праздничные мероприятия на наших площадках в честь Дня Победы 9 мая посетили порядка 650 тысяч человек. Свои программы подготовили парки, концертные организации, культурные центры, театры, библиотеки, музеи и выставочные залы", - написал Фурсин.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы
9 мая, 23:49
Он отметил, что продолжительность концертных программ, которые проходили во всех округах города составила около 170 часов. Для посетителей выступили свыше 3 тысяч артистов.
"Даже крайне редкая для этого времени прохладная погода не испугала жителей и гостей города. День Победы на протяжении десятилетий остается одним из главных праздников в году", - добавил Фурсин.
Праздничная программа в честь 79-й годовщины Победы проходила в 29 столичных парках, а также на 15 концертных площадках - в центре Москвы и в каждом округе города.
Праздничный салют в Москве в День Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 22:00 по московскому времени.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 22:00 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Там же прошло и световое шоу.

Световое шоу на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Там же прошло и световое шоу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Всего для салютов выделили 16 площадок по всей Москве.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Всего для салютов выделили 16 площадок по всей Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В течение десяти минут прогремело 30 артиллерийских залпов.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В течение десяти минут прогремело 30 артиллерийских залпов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Небо столицы украсили разноцветные фейерверки более 50 видов.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Небо столицы украсили разноцветные фейерверки более 50 видов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Праздничный фейерверк сопровождался выстрелами из восемнадцати 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Праздничный фейерверк сопровождался выстрелами из восемнадцати 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Тысячи москвичей и гостей столицы смогли посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 79-й годовщины Победы.

Люди смотрят световое шоу на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Тысячи москвичей и гостей столицы смогли посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 79-й годовщины Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 10

По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 22:00 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

Там же прошло и световое шоу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Всего для салютов выделили 16 площадок по всей Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

В течение десяти минут прогремело 30 артиллерийских залпов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 10

Небо столицы украсили разноцветные фейерверки более 50 видов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Праздничный фейерверк сопровождался выстрелами из восемнадцати 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Тысячи москвичей и гостей столицы смогли посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 79-й годовщины Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
 
 
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