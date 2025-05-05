Праздничный салют в Москве в День Победы
По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.
По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.
Салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 22:00 по московскому времени.
Салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 22:00 по московскому времени.
Наблюдать за салютом можно будет со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
Наблюдать за салютом можно будет со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
Так на Воробьёвых горах проходило световое шоу.
Так на Воробьёвых горах проходило световое шоу.
Всего для салютов, как правило, выделяется 16 площадок по всей Москве.
Всего для салютов, как правило, выделяется 16 площадок по всей Москве.
В течение десяти минут гремят артиллерийские залпы.
В течение десяти минут гремят артиллерийские залпы.
Небо столицы украшают разноцветные фейерверки более 50 видов.
Небо столицы украшают разноцветные фейерверки более 50 видов.
Ранее их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.
Ранее их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.
Праздничный фейерверк сопровождается выстрелами из артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.
Праздничный фейерверк сопровождается выстрелами из артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.
Тысячи москвичей и гостей столицы смогут посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 80-й годовщины Победы.
Тысячи москвичей и гостей столицы смогут посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 80-й годовщины Победы.