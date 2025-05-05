https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html

Праздничный салют в Москве в День Победы

Праздничный салют в Москве в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Праздничный салют в Москве в День Победы

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершится салютом. Завораживающее зрелище прошлых лет — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.05.2025

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фото

москва

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершится салютом. Завораживающее зрелище прошлых лет — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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