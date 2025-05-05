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Праздничный салют в Москве в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:38 05.05.2025 (обновлено: 17:40 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html
Праздничный салют в Москве в День Победы
Праздничный салют в Москве в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Праздничный салют в Москве в День Победы
Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершится салютом. Завораживающее зрелище прошлых лет — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.05.2025
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фото
москва
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершится салютом. Завораживающее зрелище прошлых лет — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Праздничный салют в Москве в День Победы

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Дзен
Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершится салютом. Завораживающее зрелище прошлых лет — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

По традиции, вечером в День Победы небо над российской столицей окрашивается праздничным фейерверком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 22:00 по московскому времени.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 22:00 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Наблюдать за салютом можно будет со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Наблюдать за салютом можно будет со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Так на Воробьёвых горах проходило световое шоу.

Световое шоу на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Так на Воробьёвых горах проходило световое шоу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Всего для салютов, как правило, выделяется 16 площадок по всей Москве.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Всего для салютов, как правило, выделяется 16 площадок по всей Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В течение десяти минут гремят артиллерийские залпы.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В течение десяти минут гремят артиллерийские залпы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Небо столицы украшают разноцветные фейерверки более 50 видов.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Небо столицы украшают разноцветные фейерверки более 50 видов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Ранее их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Ранее их запускали из 72 специальных салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Праздничный фейерверк сопровождается выстрелами из артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.

Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Праздничный фейерверк сопровождается выстрелами из артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Тысячи москвичей и гостей столицы смогут посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 80-й годовщины Победы.

Люди смотрят световое шоу на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Тысячи москвичей и гостей столицы смогут посмотреть световое шоу и праздничный фейерверк в честь 80-й годовщины Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоМоскваДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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