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СМИ: Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
СМИ: Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США - РИА Новости, 11.05.2024
СМИ: Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров Китая в противостоянии с США, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:50
2024-05-11T12:50
2024-05-11T14:35
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров Китая в противостоянии с США, пишет газета Financial Times."Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина — тех стран, которые больше всего оказывают поддержку усилиям Китая по противодействию мощи США", — подчеркнули в издании.При этом, говорится в статье, благодаря усилению связей между двумя странами Венгрия может претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку Китая. Отмечается, что углубление отношений несет в себе геополитический посыл.В среду глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Обе страны, по его словам, вместе прошли через трудности и вместе "бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации".Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия станет последней страной, в которой китайский лидер побывает в рамках турне.
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в мире, китай, пекин, си цзиньпин, венгрия
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Венгрия
СМИ: Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
FT: после визита Си Цзиньпина Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США