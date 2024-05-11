https://ria.ru/20240511/obyski-1945246406.html

В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски - РИА Новости, 11.05.2024

В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:54

2024-05-11T14:54

2024-05-11T15:23

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета провели обыски в компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. "Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица", — говорится в заявлении. В СК подчеркнули, что все обстоятельства инцидента нужно рассматривать комплексно. Речь идет как о самом ДТП, так и о безопасности оказания услуг по перевозке людей. В этой связи по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html

https://ria.ru/20240510/avtobus-1945173295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге