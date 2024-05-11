https://ria.ru/20240511/obyski-1945246406.html
В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски - РИА Новости, 11.05.2024
В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
Сотрудники Следственного комитета провели обыски в компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:54
2024-05-11T14:54
2024-05-11T15:23
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета провели обыски в компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. "Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица", — говорится в заявлении. В СК подчеркнули, что все обстоятельства инцидента нужно рассматривать комплексно. Речь идет как о самом ДТП, так и о безопасности оказания услуг по перевозке людей. В этой связи по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
В компании "Такси", автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Сотрудники Следственного комитета провели обыски в компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщили
в ведомстве.
«
"Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица", — говорится в заявлении.
В СК подчеркнули, что все обстоятельства инцидента нужно рассматривать комплексно. Речь идет как о самом ДТП, так и о безопасности оказания услуг по перевозке людей. В этой связи по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".