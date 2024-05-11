Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон
Макрон: Европа должна быть готова сдержать Россию, если та зайдет слишком далеко
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
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"Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их", — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.
Вместе с этим, как заявил Макрон, он "изо всех сил надеется", что Парижу не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция — "не держава войны, а держава мира", но если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".
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"Вот почему мы должны вооружаться. Именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", — добавил президент.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.