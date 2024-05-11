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Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 11.05.2024 (обновлено: 16:59 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/makron-1945242880.html
Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон
Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 11.05.2024
Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон
Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:29
2024-05-11T16:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
эммануэль макрон
владимир путин
сергей шойгу
нато
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ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.&quot;Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их&quot;, — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.Вместе с этим, как заявил Макрон, он "изо всех сил надеется", что Парижу не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция — "не держава войны, а держава мира", но если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".&quot;Вот почему мы должны вооружаться. Именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: &quot;Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства&quot;, — добавил президент.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html
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россия, украина, москва, эммануэль макрон, владимир путин, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО
Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон

Макрон: Европа должна быть готова сдержать Россию, если та зайдет слишком далеко

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
«

"Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их", — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

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Вместе с этим, как заявил Макрон, он "изо всех сил надеется", что Парижу не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция — "не держава войны, а держава мира", но если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".
«

"Вот почему мы должны вооружаться. Именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", — добавил президент.

В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
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