https://ria.ru/20240511/makron-1945242880.html

Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон

Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 11.05.2024

Европа должна быть готова сдержать Россию, заявил Макрон

Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:29

2024-05-11T14:29

2024-05-11T16:59

специальная военная операция на украине

россия

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ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X."Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их", — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.Вместе с этим, как заявил Макрон, он "изо всех сил надеется", что Парижу не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция — "не держава войны, а держава мира", но если Европа хочет мира, необходимо "его защищать"."Вот почему мы должны вооружаться. Именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", — добавил президент.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html

https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944511599.html

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россия, украина, москва, эммануэль макрон, владимир путин, сергей шойгу, нато