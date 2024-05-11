https://ria.ru/20240511/lut-1945277099.html

Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства

Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства - РИА Новости, 11.05.2024

Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут главой... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:23

2024-05-11T18:23

2024-05-11T19:16

политика

россия

оксана лут

михаил мишустин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут главой Минсельхоза РФ, сообщили в пресс-службе кабмина. "В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут", - говорится в сообщении. Лут с 2010 года занимала различные должности в "Россельхозбанке", в июле 2018 года стала заместителем министра сельского хозяйства РФ, с декабря 2021 года была назначена первым замом. С 2018 года должность министра сельского хозяйства занимал Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, оксана лут, михаил мишустин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, россельхозбанк, назначение нового состава правительства россии