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Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства - РИА Новости, 11.05.2024
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18:23 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/lut-1945277099.html
Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства
Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства - РИА Новости, 11.05.2024
Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут главой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:23
2024-05-11T19:16
политика
россия
оксана лут
михаил мишустин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут главой Минсельхоза РФ, сообщили в пресс-службе кабмина. "В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут", - говорится в сообщении. Лут с 2010 года занимала различные должности в "Россельхозбанке", в июле 2018 года стала заместителем министра сельского хозяйства РФ, с декабря 2021 года была назначена первым замом. С 2018 года должность министра сельского хозяйства занимал Дмитрий Патрушев.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, россия, оксана лут, михаил мишустин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, россельхозбанк, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Оксана Лут, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Россельхозбанк, Назначение нового состава правительства России
Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства

Мишустин предложит назначить Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПервый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут главой Минсельхоза РФ, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут", - говорится в сообщении.
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Лут с 2010 года занимала различные должности в "Россельхозбанке", в июле 2018 года стала заместителем министра сельского хозяйства РФ, с декабря 2021 года была назначена первым замом.
С 2018 года должность министра сельского хозяйства занимал Дмитрий Патрушев.
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ПолитикаРоссияОксана ЛутМихаил МишустинДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФРоссельхозбанкНазначение нового состава правительства России
 
 
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