https://ria.ru/20240511/grigorenko-1945283536.html

Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства

Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства

Премьер РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко руководителем аппарата правительства, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:07

2024-05-11T19:07

2024-05-11T19:21

политика

михаил мишустин

дмитрий григоренко

владимир путин

госдума рф

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко руководителем аппарата правительства, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабмина.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.По закону новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в пятницу сообщил, что 12 мая комитеты Госдумы будут рассматривать представленные кандидатуры вице-премьеров и министров, а затем на пленарных заседаниях депутаты будут голосовать по вопросу их утверждения: 13 мая вице-премьеров, а 14 мая министров.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил мишустин, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)