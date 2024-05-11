https://ria.ru/20240511/grigorenko-1945283536.html
Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства
Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства
Премьер РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко руководителем аппарата правительства, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:07
2024-05-11T19:07
2024-05-11T19:21
политика
михаил мишустин
дмитрий григоренко
владимир путин
госдума рф
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко руководителем аппарата правительства, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабмина.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.По закону новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в пятницу сообщил, что 12 мая комитеты Госдумы будут рассматривать представленные кандидатуры вице-премьеров и министров, а затем на пленарных заседаниях депутаты будут голосовать по вопросу их утверждения: 13 мая вице-премьеров, а 14 мая министров.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, михаил мишустин, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата правительства
Мишустин предложил переназначить Григоренко руководителем аппарата правительства