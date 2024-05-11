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В Ереване полиция задерживает участников акции протеста - РИА Новости, 11.05.2024
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11:34 11.05.2024 (обновлено: 11:52 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/erevan-1945219902.html
В Ереване полиция задерживает участников акции протеста
В Ереване полиция задерживает участников акции протеста - РИА Новости, 11.05.2024
В Ереване полиция задерживает участников акции протеста
Полиция Армении проводит задержание участников акции протеста, перекрывших проспект Тигран Мец, который соединяет центр Еревана с окраинами столицы. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:34
2024-05-11T11:52
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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Полиция Армении проводит задержание участников акции протеста, перекрывших проспект Тигран Мец, который соединяет центр Еревана с окраинами столицы. Манифестанты заблокировали проезжую часть у центрального железнодорожного вокзала. Туда же стянули крупные силы полиции. Стражи порядка дали протестующим три минуты для разблокирования улицы, после чего приступили к задержаниям. Аналогичные акции проходят и в некоторых других районах Еревана. С четверга на площади Республики в армянской столице у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку части приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствии с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
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4.7
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353
60
353
60
Задержание участников протеста в Ереване
В Ереване полиция проводит задержания на акции протеста. Участники, в частности, заблокировали проезжую часть у центрального вокзала. С четверга у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна.
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз
В Ереване полиция задерживает участников акции протеста

В Ереване полиция задерживает протестующих, перекрывших проспект Тигран Мец

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Полиция Армении проводит задержание участников акции протеста, перекрывших проспект Тигран Мец, который соединяет центр Еревана с окраинами столицы.
Манифестанты заблокировали проезжую часть у центрального железнодорожного вокзала. Туда же стянули крупные силы полиции. Стражи порядка дали протестующим три минуты для разблокирования улицы, после чего приступили к задержаниям.
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Аналогичные акции проходят и в некоторых других районах Еревана.
С четверга на площади Республики в армянской столице у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку части приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствии с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреЕреванАрменияАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвросоюз
 
 
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